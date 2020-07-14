Удар молнии и пожар: момент мощного взрыва в ДК в Котельниках попал на видео

В подмосковном городе Котельники произошел мощный пожар. Пламя охватило ДК «Дружба» после удара молнии.

По словам местных жителей, был отчетливо слышен сильный взрыв. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за удара молнии произошел обрыв высоковольтного кабеля, после чего начался сильный пожар.

На место выехали пожарные расчеты. По прибытию стало известно, что пожар быстро угас сам и здание ДК не пострадало — горели только высоковольтные провода рядом с ним.