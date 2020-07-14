В Минске анонсировали возобновление транспортного сообщения между РФ и Белоруссией

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсуждал на переговорах в Москве с главой российского правительства Михаилом Мишустиным вопрос о возобновлении транспортного сообщения между странами. Об этом сообщил сам руководитель белорусского кабмина.

«Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», - распространила пресс-служба белорусского премьера его комментарий.

При этом Головченко подчеркнул, что пока российские власти не называют конкретных сроков.

Во вторник, 14 июля, в Москве Михаил Мишустин провел встречу с Романом Головченко. Этот визит в РФ стал первым для Головченко в должности главы белорусского правительства.