Единой биометрической системе могут присвоить статус государственной

В России Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют наделить статусом государственной, по аналогии с Госуслугами и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщили «Известиям» в Минкомсвязи, являющимся оператором системы.

В ведомстве пояснили, что сохранность находящихся сейчас в ЕБС слепков лиц и голосов более 140 тысяч россиян будет гарантирована государством. Также планируется расширить сферу применения биометрии в области образовательных, медицинских и муниципальных услуг.

По мнению экспертов, после перевода ЕБС в статус государственной информационной системы, пользователи будут ей больше доверять, а следовательно база данных начнет пополняться быстрее.

Напомним, что ЕБС была запущена 1 июля 2018 года. Тогда российские банки начали сбор биометрических данных клиентов, чтобы предоставлять им услуги без их непосредственного присутствия в офисе. Нововведение предназначалось для повышения экономической активности россиян и доступности финансовых услуг через интернет.