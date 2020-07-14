Яркое пламя и черная стена дыма: опубликовано видео крупного пожара рядом с аэропортом Каира

В Египте на трассе «Каир - Исмаилия» из-за прорыва нефтепровода возник сильный пожар. Кадры ЧП были опубликованы в социальных сетях.

На записи видна огромная стена из клубов черного дыма. Также в кадр попадают несколько человек, пытающихся эвакуировать пострадавшего. Помимо этого, автор запечатлел легковые автомобили, объятые ярким пламенем.

По данным портала al-Masry al-Youm, к тушению возгорания привлечены 20 пожарных расчетов. Отмечается, что пожар, которому предшествовал взрыв, возник рядом с международным аэропортом Каира.