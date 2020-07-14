В Кремле прокомментировали акции протеста в Хабаровске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала.

«Слава богу, это произошло без каких-то провокаций и эксцессов, это очень важно, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов - не допускать каких-либо провокаций», - сказал он.

Напомним, Сергея Фургала задержали в четверг, 9 июля, сотрудники СК и ФСБ. Он подозревается в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

После задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд столицы арестовал его на два месяца. Фургал виновным себя не признает.