Новые правила усыновления и работы органов опеки: в Госдуму внесли поправки в Семейный кодекс

В Госдуму внесли пакет поправок к Семейному кодексу, который касается семейных отношений, усыновления и опеки над детьми. Главная из них предполагает невозможность изъятия детей из семьи без решения суда.

Помимо этого, органам опеки в случае принятия закона запретят посещать жилище без согласия родителей.

Поправки также гарантируют родителям право привлекать для воспитания детей родственников без оформления их полномочий, а сами родственники более не будут получать отказ в усыновлении из-за низкого уровня доходов.

Законопроектом предполагается совместное устройство в семьи братьев и сестер.

«Орган опеки и попечительства может отступить от этого положения, только если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья и устройство ребенка под опеку (попечительство) отдельно от братьев и сестер отвечает его интересам», - говорится в сообщении пресс-службы главы временной комиссии Совфеда по поправкам Елены Мизулиной.

Вернуть ребенка в детский дом нельзя будет спустя три года после усыновления. Также поправки запрещают усыновлять детей лицам одного пола, в том числе людям, сменившим пол.