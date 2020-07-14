Адвокат рассказал о приобщении к делу видео с попыткой Ефремова дать взятку полиции

Видеозапись с Михаилом Ефремовым, на которой актер просит полицейских отпустить его после ДТП и предлагает за это деньги, приобщена к его уголовному делу. Об этом «Звезде» сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Я получил все материалы в субботу, пять томов и несколько часов видео. Сегодня по просьбе журналистов начал смотреть и нашел там эти материалы. Видеоматериалы приобщены к делу», - сказал защитник.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал видео, опубликованное телеканалом «Россия 1», фейком. Он заявил, что «поймать хайп» на истории с Ефремовым хочет каждый.