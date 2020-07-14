Поваленные столбы и «летающие»остановки: кадры мощного урагана в Балаково

Мощный ураган обрушился на город Балаково Саратовской области. Кадры буйства стихии публикуют пользователи социальных сетей.

На записях видно, что сильнейший ветер поднимал в воздух автобусные остановки, словно картонные коробки. Шторм также сдвигал с места легковые автомобили, валил деревья, столбы освещения и обрывал линии электропередач.

© saratovvk, instagram

По данным экстренных служб, из-за урагана пострадали четыре человека. Значительная часть города оказалась обесточена.

Как уточнил мэр Балаково Роман Ирисов, без электричества остались жители поселка Сазанлей и восьми микрорайонов города - всего около 52 тысяч человек. Света также нет в селах Затонский, Хлебновка, Старая Медынка, Николевка, расположенных в Натальинском образовании.