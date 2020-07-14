Глава Минэкономразвития представил Добровольный национальный обзор достижения РФ Целей устойчивого развития ООН

Министр экономического развития Максим Решетников в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН представил Добровольный национальный обзор достижения РФ Целей устойчивого развития ООН. В документе отражены достижения России в экономической, социальной и экологической сферах.

«Уважаемый господин председатель, уважаемые участники форума. Для меня большая честь представить вам первый российский Добровольный национальный обзор достижения Целей устойчивого развития. Все 17 целей устойчивого развития отражены в 12 национальных проектах. В своем выступлении я остановлюсь на основных достижениях и вызовах, которые мы считаем наиболее актуальными в текущей ситуации», - сказал Решетников, обращаясь к участникам мероприятия.

Министр добавил, что значительное влияние на перспективы реализации Повестки-2030 оказало распространение новой коронавирусной инфекции. По его мнению, то, как быстро страны - участницы форума ответили на вызовы COVID-19, показывает, насколько эффективно они работали на протяжении последних пяти лет.

«Сейчас на первый план выходит задача сохранения занятости и доходов россиян. Это напрямую связано с достижением цели "Достойная работа и экономический рост". Для этого уже реализуются меры поддержки населения, а также разработан Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Общий объем финансовой помощи, предоставляемой правительством России гражданам и бизнесу, составляет порядка пяти триллионов рублей. Благодаря льготным кредитам со списанием нам удалось поддержать более 2,3 миллиона занятых. В мае - июле 2020 года было в три раза увеличено минимальное пособие по безработице. Дополнительная финансовая помощь предоставляется семьям с детьми, где один или оба родителя остались без работы», - уточнил министр.

Решетников также сообщил, что для поддержки малого бизнеса были выплачены безвозмездные гранты на заработную плату сотрудникам. Такие гранты, по его словам, получили в апреле и мае около двух миллионов индивидуальных предпринимателей и компаний.

Общенациональный план восстановления экономики, утверждает глава российского ведомства, станет продолжением антикризисных пакетов. Документ позволит не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень, - 2,5% к концу 2021 года. А в 2022-2023 годах прогнозируется рост ВВП на уровне 3% и выше. Ожидается, что это позволит стабильно наращивать реальные доходы населения.

«Одним из важных направлений нашей деятельности является обеспечение занятости молодого поколения. Мы создаем условия для реализации экономического потенциала молодых людей, в том числе через внедрение механизма «социального лифта». В ближайшее время планируем расширить возможности для молодых людей от 16 лет регистрироваться как самозанятым и начать свое дело. Хочу отметить, что в 2019 году почти 90% российской молодежи либо училось, либо работало или приобретало профессиональные навыки. А таланты и энергия наших молодых людей дают возможность утверждать, что они все это могут успешно совмещать», - уточнил он.

Также министр рассказал, что важнейшей задачей является улучшение жилищных условий россиян, особенно семей с низким и средним достатком. Он отметил, что задачи национального проекта «Жилье и городская среда» созвучны 11-й цели «Устойчивые города и населенные пункты». А программы благоустройства позволят повысить в два раза долю городов с благоприятной средой. Планируется увеличить доступность ипотеки за счет субсидий из федерального бюджета. Более полумиллиона человек, по словам министра, будет обеспечено качественным жильем за счет сокращения аварийных фондов. Индекс доступности жилья в РФ за 12 лет увеличился на 37%.

«Россия также стремится к сбалансированному развитию регионов и поддержке территорий с недостаточным уровнем социально-экономического развития. Мы поставили перед собой задачу сократить разрыв между регионами, обеспечить опережающее развитие сельских территорий. При этом мы понимаем, что основная добавленная стоимость в экономике сегодня производится в городах и агломерациях. Поэтому считаем устойчивое развитие наших городов стратегической задачей. Приоритетным считаем достижение цели девять - "Индустриализация, инновации и инфраструктура". Реализуем для этого Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. За последние три года увеличился грузооборот по всем видам транспорта более чем на 10%, а пассажиропоток - более чем на 12%. Развитие транспортной инфраструктуры позволит России реализовать транзитный потенциал на направлениях "Запад - Восток", "Европа - Западный Китай" и "Север - Юг". Рассчитываем постоянно увеличивать объем перевозок в акватории Северного морского пути», - заявил Решетников.

Вторым аспектом устойчивого развития, сообщил министр, является социальная сфера. Россия достигла цели ликвидации крайней нищеты в ее международном понимании. Сейчас доля такого населения составляет менее 1%. Однако еще в 2018 году за национальной чертой бедности все еще находилось 12,6 % населения. Поэтому снижение бедности в два раза - абсолютный приоритет работы российского кабмина, заверил Максим Решетников.

«Наша стратегия борьбы с бедностью направлена в первую очередь на поддержку малообеспеченного населения - пенсионеров, семей с детьми и безработных. Реагируя на пандемию COVID-19, мы предусмотрели для этих граждан специальные выплаты и существенно повысили пособие по безработице. Говоря о цели «Ликвидация голода», отмечу, что проблема недоедания в нашей стране фактически решена. При этом мы уделяем внимание повышению качества и безопасности продовольствия, особенно для молодого поколения. Недавно президент подписал закон об обеспечении всех школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Кстати, этим опытом мы делимся и с нашими зарубежными партнерами. Через систему ООН реализуем многолетние проекты поддержки систем школьного питания в Армении, Таджикистане, Киргизии и других странах», - подчеркнул он.

При этом руководитель российского ведомства отметил, что для всего мира в период пандемии особенно острым становится вопрос достижения цели «Хорошее здоровье и благополучие». Задача РФ - это не только повысить стандарты качества медпомощи, но и существенно повысить ее доступность для людей, уточнил чиновник.

«Уделяем особое внимание профилактике и борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. По итогам 2019 года смертность продолжала снижаться», - объяснил министр.

В своем выступлении Решетников обратил внимание и на то, что высокая доля расходов на благополучие человека подтверждает социальный фокус госполитики. Более половины бюджета Российской Федерации, по его словам, составляют расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение.

«Что касается гендерного равенства, отмечу, что в нашей стране это не только конституционно закрепленный принцип, но и реально действующая норма. Уровень безработицы в 2019 году для женщин был ниже, чем для мужчин. Как и во всем мире, перед нами стоит задача сокращения разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами. Для этого в России с 2017 года реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин», - добавил он.

Решетников напомнил, что ключевым направлением реализации цели «Мир, правосудие и эффективные институты» Россия считает создание доступных, подотчетных и прозрачных учреждений на всех уровнях. Например, единым окном взаимодействия граждан и государства с 2009 года является растущая сеть центров «Мои документы». На сегодняшний день, по его словам, 13 тысяч офисов госуслуг охватывают 97% населения страны.

Рассказал он и о том, что в 2019 году центры «Мои документы» стали чемпионом конкурса ООН в номинации «Электронное правительство», а проект «Ваш контроль» вошел в топ-5 проектов конкурса в текущем году.

«Пандемия ускорила цифровизацию во всех сферах нашей жизни. В 2019 году более половины населения России получало госуслуги онлайн. И эта доля будет только расти. Мы рассчитываем максимально перевести взаимодействие граждан и бизнеса с государством в цифровой формат», - объяснил министр.

Третий аспект устойчивого развития, по словам главы Минэкономразвития, - это защита окружающей среды и климат. Россия вносит весомый вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата. При этом для нашего государства эта проблема стоит даже острее, чем для многих других стран. Потепление в РФ идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

«Наша страна - активный участник Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В конце прошлого года мы ратифицировали Парижское соглашение. Правительством уже реализуется национальный план адаптации к изменениям климата. С экспертами и бизнесом ведем обсуждение проекта Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года. Мы принимаем меры по сокращению к 2020 году объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% от значений 1990 года. Потребление угля и нефтепродуктов снижается. Абсолютным лидером по темпам роста в последние годы стал сегмент солнечной и ветровой энергетики. По сравнению с 2000 годом энергоемкость ВВП Российской Федерации снизилась более чем на 40% при том, что рост ВВП составил 81%», - сказал он.

Для реализации ЦУР 12 РФ совершенствует систему обращения с твердыми бытовыми отходами, повышает стандарты экологического мониторинга, внедряет наилучшие доступные технологии. Уже в этом году, заверил Решетников, более 80% российских городов с населением свыше 100 тысяч человек имеют инфраструктуру для раздельного сбора мусора. Полностью раздельный сбор работает в 26 городах.

Большие перспективы наша страна видит в области «зеленых» финансов. В 2018 году Россия вошла в число государств, чьи компании выпускают «зеленые» облигации.

«Хочу отдельно сказать о растущей роли российского бизнеса в Повестке-2030. Компании вовлечены в решение всех без исключения задач. Они внедряют в своих отраслях новые модели производства и потребления, интегрируют стандарты ответственного ведения бизнеса и нефинансовой отчетности. Более 50 российских компаний входят в Национальную сеть Глобального договора ООН, а две из них - "ФосАгро" и "Сахалин-Энерджи" - имеют высокий статус LEAD. Например, компания "ФосАгро" недавно запустила проект по созданию сети почвенных лабораторий в странах Африки. Компания En+ Group внедрила внутренний углеродный налог, чтобы заложить в стоимость продукта издержки на снижение негативного воздействия на климат. Новый бренд алюминия компании "РУСАЛ" имеет один из самых низких показателей углеродного следа в отрасли, в три раза меньше среднего по миру», - добавил Максим Решетников.

Кроме того, он напомнил, что высокие стандарты по экологии и соблюдению прав человека в алмазной отрасли продвигает «АЛРОСА». Компания принимает участие в работе различных органов Кимберлийского процесса для разрешения проблемы конфликтных алмазов. Также по состоянию на начало 2020 года в Регистр корпоративных нефинансовых отчетов были внесены около 200 компаний. Две трети отчетов, по словам министра, подготовлены на основе международной системы отчетности GRI.

«Мониторинг реализации Целей устойчивого развития - это отдельная и важнейшая задача, которую ведет правительство России. Кроме контроля за качественным исполнением показателей из глобального перечня, мы разрабатываем национальный набор показателей устойчивого развития. А для обеспечения прозрачности мониторинга на веб-портале Росстата публикуется официальная отчетность. В своем выступлении мы осветили лишь некоторые меры, приоритеты и показатели, демонстрирующие российские подходы к достижению ЦУР. Вы можете ознакомиться с российским обзором достижения всех 17 (семнадцати) целей: мы постарались показать лучшие российские решения, которыми готовы делиться с нашими партнерами во всем мире. Работу по подготовке обзора в России координировал Аналитический центр при правительстве, был задействован широкий круг заинтересованных сторон - государственных органов, общественных и научных организаций, частного сектора», - уточнил он.

Решетников также поблагодарил всех участников дискуссии об устойчивом развитии, в том числе среди гражданского общества. Роль социально активных граждан и организаций в мониторинге этой повестки он назвал ключевой, подчеркнув, что наша страна открыта для всесторонней оценки нашей работы и для ваших предложений.

«Мир проходит через очень сложный этап, когда многое в наших экономиках, в жизни каждого человека будет перестраиваться. Но мы не должны забывать и о траектории глобального развития, которую мы избрали пять лет назад, определив 17 целей устойчивого развития», - сказал министр участникам мероприятия.

В заключение Максим Решетников подчеркнул, что благодаря партнерству, основанному на взаимопомощи, уважении и доверии, страны-участницы смогут перенастроить стратегии социально-экономического развития. При этом он добавил, что государства смогут не только выйти из текущего кризиса, но и заложить основы для долгосрочного устойчивого развития.