Плывут машины и трамваи: в Краснодаре выпала двухнедельная норма осадков

В Краснодаре за два часа выпала двухмесячная норма осадков. Из-за этого оказались подтоплены улицы в центре города и других районах.

Вода парализовала движение автомобилей, а также трамваев и троллейбусов.

«В связи с обильными осадками стоят трамваи на пересечении улиц Коммунаров и Ленина, Гоголя и Янковского, Садовой и Буденного, Горького и Октябрьской. Вынужденно остановлено движение троллейбусов №8, 10», - сообщили в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

По информации городских властей, на улицах работает специализированная техника – 20 водооткачивающих машин и восемь мотопомп.

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Ожидается, что дождь в Краснодаре будет идти до вечера. В ближайшие сутки также пройдут кратковременные дожди с грозами.