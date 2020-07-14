На выборы президента Белоруссии зарегистрировали пять кандидатов

Белорусский Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Двум кандидатам в регистрации было отказано.

Помимо Лукашенко в выборах смогут участвовать четыре человека: сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергей Черечень.

Из-за несоответствия декларации о доходах и имуществе и участии в избирательной кампании иностранной организации ЦИК отказался регистрировать на выборы бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Кроме того, в список не попал оппозиционер Валерий Цепкало, который не смог собрать 100 тысяч достоверных подписей избирателей в свою поддержку, сообщает БЕЛТА.

Президентские выборы пройдут в республике 9 августа, досрочное голосование состоится с 4 по 8 августа. Итоги ЦИК должен огласить не позднее 19 августа.