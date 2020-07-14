Названо новое место работы кота Мостика
Кот-блогер решил переехать в крымское представительство МИА «Россия сегодня».
© Фото: cat_the_most, Instagram
Символ Крымского моста кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой. В Instagram кота появилось сообщение, согласно которому он переедет в крымское представительство МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Буду главным начальником в отделе котоновостей», - сказано в публикации.
Ранее Мостик сообщил, что завершает свою вахту на переправе через Керченский пролив, где за главного теперь остается чайка Валера. При этом кот объяснил, что принял решение о переезде потому, что мост построен и введен в эксплуатацию.