Названо новое место работы кота Мостика

Символ Крымского моста кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой. В Instagram кота появилось сообщение, согласно которому он переедет в крымское представительство МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Буду главным начальником в отделе котоновостей», - сказано в публикации.

Ранее Мостик сообщил, что завершает свою вахту на переправе через Керченский пролив, где за главного теперь остается чайка Валера. При этом кот объяснил, что принял решение о переезде потому, что мост построен и введен в эксплуатацию.