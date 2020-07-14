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Ушел из жизни генеральный инспектор МО РФ Георгий Кондратьев

Александр Пешков
16:39 14.07.2020
С 2014 года Г.Г. Кондратьев - главный инспектор (генеральный инспектор) Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ.
Ушел из жизни генеральный инспектор МО РФ Георгий Кондратьев
© Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что в ночь на 12 июля 2020 года на 76-м году жизни скончался генерал-полковник Кондратьев Георгий Григорьевич, генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.

Генерал-полковник Г.Г. Кондратьев родился 17 ноября 1944 года в городе Клинцы Брянской области. После окончания в 1965 году Харьковского гвардейского танкового командного училища командовал танковым взводом, ротой в Группе советских войск в Германии.

Затем, окончив Военную академию бронетанковых войск, проходил службу в Московском военном округе.

С 1985 года, после окончания Военной академии Генерального штаба, - первый заместитель командующего 8-й танковой армией Прикарпатского военного округа.

В последующем занимал должности первого заместителя командующего 40-й армией в Афганистане, командующего 36-й армией Забайкальского военного округа, первого заместителя командующего и командующего войсками Туркестанского военного округа.

В 1992-1995 годы - заместитель министра обороны Российской Федерации.

С августа 1995 года по октябрь 2004 года - главный военный эксперт - заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С 2014 года Г.Г. Кондратьев - главный инспектор (генеральный инспектор) Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степени, орденом Почета, многими медалями. Заслуженный военный специалист Российской Федерации, почетный гражданин Брянской области.

Светлая память о Георгии Григорьевиче Кондратьеве, талантливом военачальнике, верном сыне России, навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

С.К. Шойгу, В.В. Герасимов, Р.Х. Цаликов, Н.А. Панков, А.В. Картаполов, Ю.Э. Садовенко, Д.В. Булгаков, Ю.-Б.Б. Евкуров, Т.В. Иванов, А.Ю. Криворучко, П.А. Попов, А.В. Фомин, Т.В. Шевцова, В.В. Селин, Д.Е. Шугаев, О.Л. Салюков, С.В. Суровикин, Н.А. Евменов, С.В. Каракаев, А.Н. Сердюков, А.В. Головко, В.Ф. Ермаков, Г.И. Когатько, К.А. Кочетов, В.Н. Лобов, М.А. Моисеев, И.Д. Марчук, Ю.Н. Якубов.

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