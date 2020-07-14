Армения и Азербайджан заявили о гибели четырех военных на границе

Четверо военнослужащих погибли на границе Армении и Азербайджана в ходе обстрелов. Об этом сообщили в Министерствах обороны двух стран.

Так, пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян сообщила о смертельных ранениях майора Гаруша Амбацумяна и капитана Соса Элбакяна в результате обстрела со стороны Азербайджана на северо-восточном участке границы.

В свою очередь замминистра обороны Азербайджана Карим Валиев рассказал о гибели генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзяева во время обстрела ВС Армении товузского направления границы, сообщает РИА Новости.

Столкновение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля и продолжается по сей день. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом прекратить боевые действия и начать шаги по деэскалации конфликта.