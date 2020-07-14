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В АТОР рассказали, какие страны готовы принять российских туристов

Анна Касаткина
16:00 14.07.2020
Список стран, открытых для туристов из России, в ближайшее время может расшириться.
В АТОР рассказали, какие страны готовы принять российских туристов
© Фото: Oleg Mityukhin, Pixabay

Восемь стран официально заявили, что готовы принимать российских туристов при соблюдении определенных условий. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, готовы вновь открыть свои границы для отдыхающих Турция, Египет, Арабские Эмираты, Куба, Мальдивы, Доминикана, Мексика и Хорватия. При этом в каждой из них действуют определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса - в большинстве случаев речь идет о предоставлении справки об отсутствии COVID-19 на границе, уточнила Ломидзе.

Она добавила, что список стран, открытых для туристов из России, в ближайшее время может расшириться.

«Шестнадцатого июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течение двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», - сказала Ломидзе в разговоре с НСН.

Ранее в Израиле заявили, что надеются принять отдыхающих из РФ этим летом. Для привлечения отдыхающих отели готовы предоставлять гостям большие скидки.

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