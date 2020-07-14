Упал и загорелся: кадры авиакатастрофы самолета ООН в Сомали
Грузовой лайнер разбился при заходе на посадку.
© Видео: merhabafrika twitter © Фото: merhabafrika twitter
В центральной части Сомали потерпел крушение кенийский грузовой самолет, зафрахтованный ООН. Воздушное судно перевозило гуманитарную помощь, в том числе продукты питания и медицинское оборудование.
Инцидент произошел в районе аэропорта Беледвейн. Самолет De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8 разбился при заходе на посадку.
После крушения воздушное судно загорелось. Экипажу самолета удалось спастись, сообщает телеканал Konhaber. Причины произошедшего выясняются.