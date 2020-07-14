Опубликованы первые результаты ЕГЭ

Опубликованы результаты Единого государственного экзамена, который выпускники сдавали 3 июля. Несмотря на переход на дистанционное обучение в последние месяцы, по некоторым предметам экзаменуемые показали результаты лучше, чем в прошлом году.

«Количество участников ЕГЭ по географии снизилось, но средний тестовый балл вырос на 2,9… На 4,3% выросло число высокобалльников по географии - это очень серьезный рост», - сказал на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По литературе средний тестовый балл вырос на 2,9, на 4,6% увеличилось число тех, кто набрал на экзамене 81-100 баллов. Количество стобалльных работ выросло в полтора раза, сообщает «Российская газета».

В Рособрандзоре также отметили, что в этом году 367 участников не допустили до сдачи экзамена за использование телефонов и шпаргалок и другие нарушения.