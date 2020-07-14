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Адвокат Ефремова отреагировал на видео с попыткой актера дать взятку полицейскому после ДТП

Иван Линдеманн
14:20 14.07.2020
Эльман Пашаев сообщил, что сейчас только ленивый не пытается «поймать хайп» на истории с артистом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Ефремов, "ВКонтакте"

Видео, опубликованное телеканалом «Россия 1», на котором Михаил Ефремов пытается дать взятку автоинспектору сразу после смертельного ДТП, является фейком. Об этом «Звезде» рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

«Сами понимаете, настолько резонансно это, что дело о даче взятки должностному лицу возбудили бы сразу», - отметил защитник.

Он отметил, что сейчас только ленивый не пытается «поймать хайп» на истории с Ефремовым.

На опубликованном накануне видео автоинспектор после аварии заполняет протокол в отношении артиста. На фоне можно услышать голос, похожий на голос артиста, который говорит: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

Смертельное ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня. Машина, за рулем которой находился Михаил Ефремов, на большой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Во время экспертизы в крови артиста нашли следы алкоголя и наркотиков. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Ефремову грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Сегодня актер и его адвокат закончили ознакомление с материалами уголовного дела.

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