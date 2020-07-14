Работа служебных собак на всеармейском этапе конкурса «Верный друг»: кадры с экшен-камеры
Лучшие кинологи представят Россию на международном этапе конкурса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Прохождение круга участники начинают с преодоления барьера, далее - стена и большая лестница. Побеждает тот, кто покажет лучшее время. В среднем дистанцию проходят за полторы минуты.
У конкурса «Верный друг» есть свои особенности. После того как дистанцию прошла одна собака, проводится химобработка, чтобы посторонние запахи не отвлекали следующую.
В конце 300-метровой полосы расчет преодолевает водную преграду.
В бассейн с водой прыгают и собака, и вожатый. Сегодня установилась не летняя погода, поэтому после такой освежающей ванны необходимо как можно быстрее обсохнуть, чтобы не заболеть.