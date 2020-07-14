Работа служебных собак на всеармейском этапе конкурса «Верный друг»: кадры с экшен-камеры

Прохождение круга участники начинают с преодоления барьера, далее - стена и большая лестница. Побеждает тот, кто покажет лучшее время. В среднем дистанцию проходят за полторы минуты.

У конкурса «Верный друг» есть свои особенности. После того как дистанцию прошла одна собака, проводится химобработка, чтобы посторонние запахи не отвлекали следующую.

В конце 300-метровой полосы расчет преодолевает водную преграду.

В бассейн с водой прыгают и собака, и вожатый. Сегодня установилась не летняя погода, поэтому после такой освежающей ванны необходимо как можно быстрее обсохнуть, чтобы не заболеть.