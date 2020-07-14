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Госдума приняла в I чтении проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Иван Линдеманн
13:51 14.07.2020
Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что это первый законопроект, подготовленный после вступления в силу поправок к Конституции РФ. 
Госдума приняла в I чтении проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Госдума в первом чтении приняла законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части территории РФ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. 

Он отметил, что это первый законопроект, подготовленный после вступления в силу поправок к Конституции РФ. 

«Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России», - сказал Володин.

Председатель Госдумы добавил, что после принятия закона экстремизмом будут считаться все призывы к нарушению территориальной целостности страны.

«Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», - подчеркнул Володин.

Он добавил, что законопроект, внесенный в Госдуму для исполнения поправок к Конституции, будет рассмотрен до конца сессии.

«Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности», - отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, что действия, которые направлены на отчуждение части территории России, а также призывы к этому не допускаются на основании части 21 статьи 67 Конституции РФ.

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