Госдума приняла в I чтении проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Госдума в первом чтении приняла законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части территории РФ. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что это первый законопроект, подготовленный после вступления в силу поправок к Конституции РФ.

«Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России», - сказал Володин.

Председатель Госдумы добавил, что после принятия закона экстремизмом будут считаться все призывы к нарушению территориальной целостности страны.

«Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», - подчеркнул Володин.

Он добавил, что законопроект, внесенный в Госдуму для исполнения поправок к Конституции, будет рассмотрен до конца сессии.

«Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности», - отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, что действия, которые направлены на отчуждение части территории России, а также призывы к этому не допускаются на основании части 21 статьи 67 Конституции РФ.