«Северный поток» на время приостановил свою работу

Nord Stream AG временно приостановил работу обеих ниток действующего газопровода «Северный поток» до 26 июля. Это необходимо для проведения регулярного технического обслуживания, свидетельствуют данные оператора.

Ранее в компании заявили, что график техобслуживания согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Регулярное техническое обслуживание механических компонентов является необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной эксплуатации трубопроводной системы. Об этом рассказал управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, пишет ТАСС.