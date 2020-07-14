«Северный поток» на время приостановил свою работу
Отмечается, что график работ был согласован с партнерами по транспортировке газа.
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Nord Stream AG временно приостановил работу обеих ниток действующего газопровода «Северный поток» до 26 июля. Это необходимо для проведения регулярного технического обслуживания, свидетельствуют данные оператора.
Ранее в компании заявили, что график техобслуживания согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
Регулярное техническое обслуживание механических компонентов является необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной эксплуатации трубопроводной системы. Об этом рассказал управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, пишет ТАСС.