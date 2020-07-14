Песков назвал ситуацию с делом Фургала нестандартной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нестандартной и эмоционально резонансной.

Песков также подчеркнул, что следствие должно будет выдвинуть в суде эти обвинения.

«В данном случае здесь нужно просто понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора, обвинение в причастности к убийству - это очень тяжкое преступление и очень серьезное обвинение», - отметил представитель Кремля.

Напомним, Сергея Фургала задержали в четверг, 9 июля, сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. После задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Фургал виновным себя не признает.