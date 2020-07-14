Песков заявил, что Путин в курсе дела Сафронова
Российский лидер Владимир Путин в курсе дела обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно», - отметил представитель Кремля. Также Песков подчеркнул, что ничего не может сказать о реакции президента.
Напомним, 7 июля по делу о госизмене был задержан Иван Сафронов, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.
Советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Своей вины в преступлении Сафронов не признает.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков заявил, что публикации некоторых СМИ в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова основаны на эмоциях. По его словам, в Кремле читали много материалов, связанных с этим делом.