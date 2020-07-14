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«Меня стали называть господином»: Дэнни Трехо рассказал, как Кончаловский повлиял на его карьеру

Иван Линдеманн
13:30 14.07.2020
Будущий актер оказался на съемочной площадке случайно и изначально должен был лишь учить драться.
«Меня стали называть господином»: Дэнни Трехо рассказал, как Кончаловский повлиял на его карьеру
© Фото: Gage Skidmore, Wikimedia, Андрей Кончаловский, Facebook

На съемочной площадке бывший заключенный Дэнни Трехо оказался случайно. Это произошло в 1985 году. Там он встретил Эдди Банкера - известного в тюрьме человека, который систематически за деньги писал исковые заявления.

Банкер, который в тот момент адаптировал сценарий к фильму Андрея Кончаловского «Поезд-беглец», предложил Трехо научить одного из актеров боксировать. За это бывшему заключенному предложили неплохое вознаграждение.

«Триста двадцать долларов в день - это же с ума сойти! Я в неделю получал меньше. Я думал, он на кого-то точит зуб и хочет его проучить. Да вы что, за такие деньги я готов был не только ему навалять, но и кинуть своего наставника. Да я просто рожден для этого. А еще и каждый день», - рассказал Трехо в интервью RT.

Будущий актер согласился на подработку и стал учить Эрика Робертса, который должен был исполнить одну из ролей в фильме, драться.

«Изначально в самом фильме он должен был боксировать с другим парнем, но потом постановщик картины, очень мягкий русский режиссер Андрей Кончаловский, увидел меня», - поделился Трехо.

Он рассказал, что парень, с которым должен был драться Робертс, был приятной внешности.

«И вот получался бой двух смазливых пацанов в тюряге. Что-то здесь не так. Понимаете? Выглядит странно», - заявил Трехо.

Кончаловский постоянно настаивал на необходимости контраста. И в голову режиссеру пришла идея пригласить на роль Трехо, потому что он выглядел устрашающе.

«Так что меня взяли на роль его противника. И с этого все началось. Внезапно я стал актером», - сообщил Дэнни.

После этого на съемочной площадке все стали интересоваться, не хочет ли Трехо кофе, называли его «господин Трехо», накладывали грим и делали прически.

«Поезд-беглец» Андрея Кончаловского вышел на экраны в 1985 году. Через год фильм получил премию «Золотой глобус» и трижды был номинирован на «Оскар».

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