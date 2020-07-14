Крупный пожар на складе с краской в Самаре тушат второй день

В Самаре со вчерашнего дня продолжают тушить пожар на складе с лакокрасочными материалами. Региональное управление МЧС обнародовало новые кадры с места ЧП. Спасатели рассказали, что площадь возгорания уменьшилась с десяти до двух тысяч квадратных метров.

«Проведено семь сбросов воды, пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать пожар на установленных боевых участках», - заявили в экстренной службе.

Также на месте работают 236 человек личного состава и 74 единицы техники. Необходимое количество воды на очаге пожара имеется.

«Дополнительно развернули рукавную линию пожарно-насосной станции для подачи воды из реки Самары», - отметили в МЧС.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту произошедшего.