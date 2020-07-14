Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия

Российский актер Михаил Ефремов и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела о смертельном ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

По версии следствия, Ефремов в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце за рулем своего авто выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Московская прокуратура позже заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

На данный момент знаменитость находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Ефремову грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Ранее Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии «участвовала его машина».

Ранее сообщалось, что адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на обвинения в пиаре на громком процессе. По его словам, он не считает нужным устраивать себе пиар на данном деле, считая, что за него «все сделали журналисты и общество».