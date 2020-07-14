Пандемия среди пчел: насекомые начали массово гибнуть от неизвестной инфекции

Пчелы столкнулись с собственной пандемией. Об этом сообщили ученые из Колорадского университета в Боулдере.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов, причиной массовой гибели насекомых стал паразит Nosema. Он обитает в лепестках цветов и во время опыления превращается в грибок, который впоследствии поглощают пчелы.

По оценкам ученых, Nosema уже распространился по всему миру. Больше всего летальных исходов среди насекомых зафиксировано в Южной Африке, Кении, Бразилии, США, Канаде и России.

Этот грибок, как заявляют исследователи, проникая в организм насекомых, выпускает споры и заражает все клетки. Несколько дней пчела не испытывает никаких симптомов болезни и продолжает опылять цветы, тем самым разнося вирус.

«Необходимо точно определить, какой именно штамм Nosema распространяется по всему земному шару. Только после этого можно начать разработку вакцины», - сказал один из ученых.

При этом исследователи отметили, что у некоторых насекомых уже выработался иммунитет к инфекции.