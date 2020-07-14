Жителей Украины предупредили о риске срыва отопительного сезона

Отопительный сезон на Украине находится под угрозой срыва. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании «Нафтогаз». Причина этому - долги, которые накопили крупные потребители газа.

«Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», - сообщила пресс-служба.

В «Нафтогазе» добавили, что должниками являются 109 крупных украинских компаний. Всего в стране работают 1 316 теплопроизводительных предприятий. Больше всего задолженностей в Одесской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве.

В госкомпании сообщили, что долги продолжают накапливаться, несмотря на то что в июне цена газа снизилась до 2,1 гривны за кубометр, что на 6% меньше, чем в мае.