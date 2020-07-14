Число случаев инфицирования COVID-19 превысило 13 миллионов

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 13 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который суммирует сведения международных организаций, федеральных и местных властей, и других открытых источников.

По информации Университета, в мире зарегистрировано 13 026 225 новых случаев инфицирования COVID-19. Скончались 570 923 человека, у которых был выявлен коронавирус. За все время пандемии выздоровели 7 163 038 пациентов.

Больше всего выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на США, там зарегистрировано 3 346 246 человек с COVID-19. На втором месте идет Бразилия, где зафиксировано 1 864 681 случай заражения, на третьем Индия – 878 254 заразившихся человека. Четвертое место, по данным Университета, занимает Россия, - 732 547 выявленных случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 5 июля заявила, что в мире число выявленных случаев коронавируса превысило 11 миллионов. По данным ВОЗ, больше всего случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америки.