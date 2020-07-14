В России за сутки выявили 6 248 случаев заражения COVID-19

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за минувшие сутки у 6 248 человек в 83 российских регионах подтвердили COVID-19.

У 24,5% из них нет симптомов заболевания.

По информации оперативного штаба, больше всего новых случаев выявили в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском автономном округе (268). Меньше всего - в Крыму (плюс семь заболевших), Еврейской автономной области (пять), Ненецком АО и Севастополе (по одному).

За последние 24 часа выздоровели 8 804 человека (в 2,9 раза больше, чем накануне), 175 пациентов скончались.

Напомним, накануне сообщалось о 6 537 новых случаях.

Ранее сообщалось, что в Москве в июне от коронавируса скончалось почти вдвое меньше пациентов, чем в мае. За первые 12 дней июля было зафиксировано в два раза меньше смертей от коронавируса, чем за аналогичный период июня.