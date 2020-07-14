Пострадавшие при подрыве патруля в Идлибе военные доставлены на авиабазу Хмеймим

Во время проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Трое российских военнослужащих получили ранения, есть пострадавшие среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района. Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», - говорится в сообщении.

В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники.

Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну.

В сообщении отмечено, что в результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.