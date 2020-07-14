Минобороны Армении опубликовало видео удара по опорным пунктам ВС Азербайджана

Министерство обороны Армении опубликовало видеозапись о действиях Вооруженных сил страны на границе с Азербайджаном. На ролике, который у себя в Facebook выложила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, видно, как армянские подразделения наносят удар по азербайджанским опорным пунктам на границе.

Кроме того, представитель военного ведомства сообщила, что в ночь на вторник, 14 июля, ВС Армении пресекли движение азербайджанского танка на границе.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении села Дондар Гушчу Товузского района из крупнокалиберного оружия и артиллерии. В военном ведомстве сообщили, что Армения нарушила режим прекращения огня 74 раза.

«Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку», - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

Обострение конфликта на азербайджано-армянской границе произошло в воскресенье, 12 июля. В связи с этим Организация Договора о коллективной безопасности заявила о планах созвать экстренное заседание.