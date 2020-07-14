Умер ведущий шоу «Разрушители мифов»

Умер инженер и ведущий знаменитого телепроекта «Разрушители мифов» Грант Имахара.

Мужчина ушел из жизни в минувший понедельник, 13 июля, сообщает издание News.Com.au.

На момент смерти ведущему было 49 лет. Причиной внезапной смерти стала аневризма головного мозга. Свои соболезнования выразили представители канала Discovery.

«Он был важной частью нашей семьи Discovery и действительно замечательным человеком», - отметили представители телеканала.

Печальную новость также прокомментировал коллега Гранта по съемочной площадке Адам Сэвидж.

«Я потерян. Слов нет. Я был частью двух семей вместе с Грантом на протяжении 22 лет. Грант был поистине блестящим инженером, ведущим, но самое главное, что он был щедрым, спокойным и учтивым человеком», - подчеркнул Сэвидж в соцсетях.

Имахара был соведущим более чем 200 эпизодов шоу «Разрушители мифов», начиная с 3-го сезона в 2005 году и оставаясь в проекте до 2014 года. Грант занимался робототехникой и электроникой.