Мишустин назвал условие для возобновления международного авиасообщения

При принятии решения о возобновлении международных авиаперевозок российские власти будут исходить из рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также председатель правительства отметил, что в настоящее время ситуация на рынке авиаперевозок непростая. Мишустин напомнил, что для поддержки авиации кабмин внес ее в список наиболее пострадавших отраслей. Правительство предоставит этой сфере различные льготы и отсрочки на сумму 23,4 миллиарда рублей.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия может возобновить международные полеты с 15 июля. По ее словам, данный вопрос обсуждается оперштабом уже в течение двух последних недель.

Минтранс проведет оценку готовности международных аэропортов РФ. Также оперативный штаб по коронавирусу поручил МИД, Росавиации и Роспотребнадзору разработать список стран, с которыми восстановится сообщение на первом этапе снятия ограничений.