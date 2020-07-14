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В Монголии от бубонной чумы скончался подросток

Иван Линдеманн
10:39 14.07.2020
За три дня до смерти он вместе со своими друзьями съел мясо сурка.
В Монголии от бубонной чумы скончался подросток
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В провинции Говь-Алтай на западе Монголии зафиксирована первая смерть от бубонной чумы. Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное Министерство здравоохранения,  скончался 15-летний подросток.

«Результат ПЦР-теста показал, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», - сообщил глава Минздрава Монголии Доржийн Нарангэрэл.

Отмечается, что подросток умер по пути в больницу. За три дня до смерти он вместе со своими друзьями съел мясо сурка. Этот зверь, как известно, часто является переносчиком бубонной чумы.

Другие подростки, которые также ели это мясо, помещены на карантин и проходят лечение в больницах.

Ранее вспышки бубонной чумы зафиксировали в двух регионах Монголии. Власти сообщили, что поводов для беспокойства нет, поскольку были приняты все необходимые карантинные меры.

Чума - это острое инфекционное заболевание. Оно характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.

На территории России распространение бубонной чумы крайне маловероятно. Об этом ранее заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Она отметила, что для борьбы с возбудителем инфекции существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина.

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