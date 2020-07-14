Машины по окна в воде: видео последствий сильного ливня в Гюмри
В региональном управлении МЧС рассказали, что от жителей поступило более 100 заявок и звонки не прекращаются.
© Видео: LOA. Land of Armenians, "ВКонтакте" © Фото: LOA. Land of Armenians, "ВКонтакте"
Во втором по величине городе Армении - Гюмри - произошел настоящий погодный апокалипсис. В населенном пункте в течение нескольких часов не прекращался дождь, который сопровождался градом.
В результате подтопленными оказались дома, дороги и автомобили. Видео последствий местные жители опубликовали в социальных сетях. На кадрах - «плывущие» сквозь льдины автомобили, которые затопило по окна.
В региональном управлении МЧС рассказали, что от жителей поступило более 100 заявок и звонки не прекращаются.
Движение по улицам города парализовано. Последствия сильного ливня устраняют аварийно-спасательные службы.