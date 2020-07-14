Ученые назвали новые факторы риска тяжелого протекания COVID-19

Британские ученые установили, что темп ходьбы и лишний вес человека могут стать причиной тяжелой формы заболевания, вызванной коронавирусной инфекцией. Результаты изысканий опубликовал портал medRxiv.

Исследователи взяли из британского биобанка данные о состоянии здоровья 400 тысяч человек. Было установлено, что у людей с ожирением риск тяжелой формы коронавируса на 49% выше, чем у людей с нормальным весом.

Также было установлено, что люди, которые медленно ходят, независимо от их веса, больше подвержены риску переболеть коронавирусом в тяжелой форме, чем те, кто ходят быстро. Установлено: британцы, идущие со скоростью 4,8 километра в час, имеют в два раза больше шансов тяжело переболеть коронавирусом, чем те, кто ходит со скоростью 6,4 километра в час.

Ранее международная группа ученых из Китая, США и Ирана установила связь между группой крови человека и тяжестью протекания коронавирусной инфекции. Согласно их выводам, наибольший риск перехода болезни в тяжелую форму имеют обладатели второй группы крови. При этом у третьей и четвертой группы риск ниже, чем у второй, но выше, чем у первой.