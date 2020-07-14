Премьеры России и Белоруссии обсудят судьбу Союзного государства в Москве

Российско-белорусские отношения и интеграция в рамках Союзного государства станут темами переговоров глав правительств России и Белоруссии. Встреча в Москве станет первой для председателя белорусского правительства Романа Головченко в качестве главы кабмина.

В ходе беседы премьер-министры планируют обсудить широкий спектр вопросов, составляющих взаимный интерес Москвы и Минска. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов и взаимодействию в торгово-экономической сфере, сообщает ТАСС.

Головченко возглавил правительство Белоруссии в начале июня, за это время он провел с российским коллегой два телефонных разговора – пятого и 26 июня.

Тогда российская сторона выразила надежду на плодотворное сотрудничество двух стран и активную совместную работу на благо россиян и белорусов.

В свою очередь, новый белорусский премьер подтвердил готовность к продолжению конструктивного межправительственного диалога с Россией в различных форматах.