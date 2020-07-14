В «Роскосмосе» рассказали, как готовят туристов к выходу в открытый космос

Для обеспечения безопасного выхода туриста в открытый космос специалисты «Роскосмоса» предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности. Рядом с туристом будет находиться профессиональный космонавт. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Конечно, космонавт будет находиться рядом, будут соблюдены все меры безопасности. Я считаю, что “Роскосмос” готов организовать подобную услугу, убежден, что она востребована», - сказал Рогозин.

Он отметил, что для предоставления подобной услуги для космических туристов, необходимо сосредоточить усилия на технических аспектов. Для решения этих задач существует Центр подготовки космонавтов, добавил глава «Роскосмоса». Он добавил, что подписано уже несколько контрактов, у туристов особый интерес вызывают полеты на «Союзе» и новом корабле «Орел».

«Если люди мечтают о космосе и по разным причинам не смогли в юности сообразить и подать документы в Звездный городок и пройти сложный конкурс, надо дать им возможность, пусть за деньги, тем не менее, свою мечту реализовать», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова Рогозина.

Ранее стало известно, что подписан контракт с космическими туристами, которые отправятся на МКС в 2021 году. На борт Международной космической станции два будущих члена экипажа будут доставлены российским кораблем «Союз».

Известно, что кандидаты в космические туристы были выбраны еще в 2019 году. В период с 2001 по 2009 годы в космос слетали семь туристов, один из которых побывал в невесомости дважды. Официальная стоимость полета в космос не разглашается. Известно, что за десятисуточный полет туристам предстоит выложить от 20 до 50 миллионов долларов.