Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом в России

Достойно ответить на вызов пандемии коронавируса в России позволило общенациональное единение. Об этом заявил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент подчеркнул, что главными приоритетами властей, которые принимали решения, были безопасность и здоровье граждан.

«Именно здесь мы концентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских, научных центров, делового сообщества и некоммерческих волонтерских организаций», - сказал глава государства.

Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ оказалась в разы ниже, чем в европейских странах.

«В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения», - сообщил президент.

Также, сказал Путин, ежесуточный процент выявленных случаев заражения остается стабильным, а количество вылечившихся постоянно растет.

«В этой связи подавляющее число субъектов РФ приступило к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений», - уточнил глава государства.

Путин подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом в России есть позитивная динамика, хоть борьба с угрозой и продолжается.

«Сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере», - подчеркнул президент.

Также Путин акцентировал внимание на том, что во время вызванного коронавирусом кризиса в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы.