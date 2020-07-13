В Москве отменили масочный режим на улице

Москва приступила к очередному снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. С понедельника, 13 июля, в столице отменили масочный режим на улицах.

На сайте Сергея Собянина сообщается, что теперь горожане могут не носить средства индивидуальной защиты во время прогулок. При этом в общественных местах, в магазинах и транспорте это ограничение пока сохраняется.

Также с понедельника в Москве возобновляют работу учебные заведения, которые ранее принимали студентов дистанционно. Кроме того, открываются летние лагеря, кружки и секции.

За прошедшие сутки в Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных случаев в столице увеличилось с 4143 до 4168.