В СК озвучили предварительную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Следственный комитет РФ заявил, в Нижегородской области в понедельник, 13 июля, произошел инцидент, по предварительным данным, после того как самолет задел ЛЭП.

«По предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод [линии электропередач], после чего упал и загорелся», - отметили следователи.

При этом уточняется, что это одна из версий случившегося. Будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота, пишет ТАСС.

По словам следователей, упавший самолет, по предварительным данным, использовался для обработки полей.

Напомним, в понедельник, 13 июля, Ан-2 упал в районе деревни Кистенево в Большеболдинском районе Нижегородской области. На борту находились два человека, один из них погиб, второй с травмами доставлен в Центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что в МЧС рассказали подробности крушения Ан-2 в Нижегородской области. После падения воздушного судна произошел пожар. Он был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.