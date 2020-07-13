Группу туристов спасли в горах Крыма
По данным МЧС, четыре человека оказались на труднопроходимом осыпном склоне.
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В МЧС РФ сообщили, что группу туристов из четырех человек спасли в крымских горах.
«В районе горы Демерджи (южный берег Крыма), группа туристов в количестве четырех человек оказалась на труднопроходимом осыпном склоне», - сказано в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что в связи с наступлением сумерек продолжать движение самостоятельно по незнакомому месту туристы не смогли.
Группа туристов при помощи альпинистского снаряжения была эвакуирована и выведена к служебному автомобилю спасателей. В медицинской помощи не нуждались.
Спасатели также напомнили, что с 23 мая текущего года на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение горно-лесной местности.