Режим ЧС ввели в поселке на Таймыре после разлива 40 тонн топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива более 40 тонн авиационного топлива и попадания его в озеро.
«В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», - сказано в сообщении администрации района.
Также говорится, что топливо попало в безымянное озеро площадью 600 квадратных метров. По данным районных властей, утечка составила 44 тонны.
«Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения», - отмечается сообщении.
Попадания топлива в реку Большая Хета не было зафиксировано.
Ранее в поселок было доставлено вертолетами оборудование для ликвидации последствий разлива, сорбенты.
Инцидент произошел утром 12 июля. Разгерметизация трубопровода компании «Норильсктрансгаз» произошла, предположительно, в середине четырехкилометрового объекта, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару.
Ранее сообщалось, что СК организовал проверку по факту разлива топлива на Таймыре. По результатам проверки инцидента будет принято процессуальное решение.