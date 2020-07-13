Режим ЧС ввели в поселке на Таймыре после разлива 40 тонн топлива

В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива более 40 тонн авиационного топлива и попадания его в озеро.

«В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», - сказано в сообщении администрации района.

Также говорится, что топливо попало в безымянное озеро площадью 600 квадратных метров. По данным районных властей, утечка составила 44 тонны.

«Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения», - отмечается сообщении.

Попадания топлива в реку Большая Хета не было зафиксировано.

Ранее в поселок было доставлено вертолетами оборудование для ликвидации последствий разлива, сорбенты.

Инцидент произошел утром 12 июля. Разгерметизация трубопровода компании «Норильсктрансгаз» произошла, предположительно, в середине четырехкилометрового объекта, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару.

Ранее сообщалось, что СК организовал проверку по факту разлива топлива на Таймыре. По результатам проверки инцидента будет принято процессуальное решение.