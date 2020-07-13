В МЧС рассказали подробности крушения Ан-2 в Нижегородской области
После падения воздушного судна произошел пожар. Он был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ по Нижегородской области © Фото: МЧС РФ по Нижегородской области
В результате падения самолета Ан-2 в населенном пункте Кистенево Большеболдинского района Нижегородской области жертв и разрушений на земле нет. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
В экстренных службах отметили, что после крушения воздушного судна произошел пожар. Он был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
«К сожалению, пострадали 2 человека, из них один погиб, один госпитализирован в больницу», - заявил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Алексей Ястребов.
Авария произошла 13 июля в 04:10 по московскому времени. Сил и средств на месте достаточно. В настоящее время там проводятся оперативно-следственные мероприятия.