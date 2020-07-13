Ученые начали поиски черной дыры в Солнечной системе

Американские ученые начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы. По словам специалистов, это поможет определить природу гипотетического объекта, называемого планетой Х.

Астрономы уверены, что если черная дыра рядом с Землей действительно существует, то ее можно выявить по аккреционным вспышкам. Они возникают, когда кометы из облака Оорта попадают в гравитационное поле экзотического объекта и разрываются приливными силами.

Далее они нагреваются из-за трения о потоки газа, который притягивается черной дырой, и испускают излучение, говорится в статье, опубликованной в репозитории ArXiv.

С помощью нового телескопа эти вспышки могут быть зафиксированы в рамках проекта Legacy Survey of Space and Time, который запустят ориентировочно в 2022 году.

По словам ученых, метод позволит обнаружить небольшие черные дыры планетарной массы, а также исключить их существование до пределов Облака Оорта.

Ранее сообщалось, что астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной. Данный источник, по мнению ученых, может оказаться столь же важным для зарождения жизни, как выбросы при взрывах сверхновых звезд.