Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые начали поиски черной дыры в Солнечной системе

Виктория Ивашечкина
07:57 13.07.2020
Исследование поможет исключить существование космического объекта до пределов Облака Оорта.
Ученые начали поиски черной дыры в Солнечной системе
© Фото: Gerd Altmann, Pixabay

Американские ученые начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы. По словам специалистов, это поможет определить природу гипотетического объекта, называемого планетой Х.

Астрономы уверены, что если черная дыра рядом с Землей действительно существует, то ее можно выявить по аккреционным вспышкам. Они возникают, когда кометы из облака Оорта попадают в гравитационное поле экзотического объекта и разрываются приливными силами.

Далее они нагреваются из-за трения о потоки газа, который притягивается черной дырой, и испускают излучение, говорится в статье, опубликованной в репозитории ArXiv.

С помощью нового телескопа эти вспышки могут быть зафиксированы в рамках проекта Legacy Survey of Space and Time, который запустят ориентировочно в 2022 году.

По словам ученых, метод позволит обнаружить небольшие черные дыры планетарной массы, а также исключить их существование до пределов Облака Оорта.

Ранее сообщалось, что астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной. Данный источник, по мнению ученых, может оказаться столь же важным для зарождения жизни, как выбросы при взрывах сверхновых звезд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.07.2020, 13:40
Путин объяснил, на чем основываются отношения США к России
Дата13.07.2020, 05:00
Стратегическая задача: военные РФ проложили 50 километров трубопровода для обеспечения Симферополя водой
Дата12.07.2020, 07:22
Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Дата12.07.2020, 16:20
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:30 В стране и мире
В Роспотребнадзоре назвали насекомых-кровопийц пострашнее комаров
07:04 В стране и мире
Ученый назвал самые уязвимые перед таянием мерзлоты регионы РФ
06:11 В стране и мире
В США умер 27-летний внук Элвиса Пресли
05:20 В стране и мире
Видео
Тактика выжженной земли: боевики разорили десятки фермерских хозяйств в Сирии
05:01 Армия
Видео
На Главный военно-морской парад: «Вице-адмирал Кулаков» и «Орел» прибыли в Финский залив
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Сохранить надолго: диетолог назвала продукты, не портящиеся при заморозке
Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко
Видео
Названа причина гибели туристов на перевале Дятлова
Видео
«Дождевой» полет: в летящем в Сочи самолете протек потолок
«Необратимые нарушения коры головного мозга»: сын Алибасова рассказал о диагнозе отца
Видео
Паника, крики и молитвы: момент сильной турбулентности в самолете попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.