В Роспотребнадзоре назвали насекомых-кровопийц пострашнее комаров

Комары - это одна из главных летних проблем россиян, но, как считает завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева, она не является самой страшной.

Специалист уверена, что, помимо комаров, отдыхающих также часто беспокоят слепни и мошки. Это, как рассказала Рославцева, так называемый гнус, то есть совокупность кровососущих летающих насекомых.

«Наиболее беспокоящим фактором являются мошки. Их личинки разводятся только в проточной воде, соответственно, эти насекомые распределяются по всем регионам России. Особенно они опасны в условиях Астраханской области», - сказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Кроме того, мошки зачастую вызывают сильную головную боль. К счастью, отметила Рославцева, в РФ нет таких, которые могут переносить опасные заболевания.

«Против мошек работают репелленты высшей категории при нанесении на кожу. Срок действия, особенно при инсоляции на юге, не бывает более четырех часов, обычно даже менее. Россказни, что репеллент защитит на 9 и более часов не соответствуют действительности», - сказала специалист.

Также, по словам Светланы Рославцевой, защититься от мошек помогут длинные рукава и длинные брюки.