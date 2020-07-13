Более 20 пострадавших: в США 12 часов горит военный корабль

Число пострадавших во время пожара на десантом корабле ВМС США USS Bonhomme Richard возросло до 21, среди них 17 моряков и 4 гражданских. С судна эвакуировано 160 человек. Об этом в Twitter сообщило командование Военно-морских сил.

Корабль горит уже 12 часов. В настоящее время пожарные не дают вспыхнуть топливу (на судне находится около 3700 тонн горюче-смазочных материалов).

В командовании Тихоокеанского флота США сообщили, что точная причина возгорания пока не известна, но огонь вспыхнул не в результате взрыва.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры в результате пожара. Причины возгорания выясняет следствие», - сказал контр-адмирал Филип Собек.

Отмечается, что пожар начался с нижней палубы. О возгорании стало известно в 18:30 по московскому времени. Ранее телеканал «Звезда» публиковал кадры происходящего на базе ВМС США.