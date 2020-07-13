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Многодетным российским семьям с детьми до трех лет предложили предоставлять услуги нянь

Виктория Ивашечкина
06:55 13.07.2020
По мнению депутата ГД, в системе дошкольного образования родители все еще нуждаются в применении новых механизмов помощи.
Многодетным российским семьям с детьми до трех лет предложили предоставлять услуги нянь
© Фото: pixabay.com

Госдума предложила бесплатно предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых как минимум двое детей младше трех лет.

Депутат ГД Иван Сухарев отметил, что государством уже разработан и реализован целый комплекс мер поддержки многодетных семей.
При этом в системе дошкольного образования родители все еще нуждаются в применении новых механизмов помощи.

По словам депутата, речь идет о ситуациях, когда у молодых супругов уже есть ребенок в возрасте до трех лет, и пара ожидает появления близнецов, при рождении которых приобретается статус многодетной семьи, пишет RT.

«Когда супруг работает и содержит семью, на супругу возлагается колоссальная нагрузка по воспитанию детей, минимум двое из которых младенческого возраста», — говорится в обращении Сухарева на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Поэтому, многодетным семьям, по мнению депутата, должна оказываться помощь путем предоставления бесплатных услуг няни до достижения детьми возраста трех лет, когда им уже может быть предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении.

Ранее сообщалось, что минфин РФ может расширить льготную ипотеку для многодетных семей. К новым целям льготных кредитов могут отнести строительство индивидуального жилья, покупку недостроенного или которому требуется ремонт.

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