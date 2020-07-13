Эксперты рассказали об эффективных способах создать и не забыть надежный пароль

Эксперты рассказали, что надежный электронный пароль не должен быть коротким и нуждается периодическом обновлении. Не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или бумажный листок в кошельке.

«С одной стороны, сегодня люди стали более ответственно относиться к своим данным и аккаунтам, но, с другой стороны, общий уровень цифровой грамотности все еще не так высок», - отметил эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Он подчеркнул, что по последним данным исследования «Лаборатории Касперского», разные пароли для каждого аккаунта создают только 39% российских пользователей, пишет РИА Новости.

При этом главы представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров считает, что идеальный пароль представляет собой комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв. Длина пароля, по мнению эксперта должна быть не менее 16 символов.

Федоров подчеркнул, что пароль не должен состоять из имени пользователя или его даты рождения. То есть из той информации, которую можно найти в интернете.

«К сожалению, многие пользователи небрежно относятся к этому вопросу. Часто злоумышленники, получив логин и пароль от учетной записи на слабозащищенном сервере после утечки данных, пробуют применить его ко всем остальным сервисам», - объяснил эксперт.

Руководитель «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц посоветовал пользователям не хранить пароли в устройствах. По его мнению, всего одна утечка из любого места, и все аккаунты человека будут скомпрометированы.

«Раньше рекомендовали ни в коем случае не писать пароль на листке рядом с монитором, сейчас, когда мошенник скорее всего залезет через интернет, логичнее рекомендовать не хранить пароли в чатах, в облаке и в текстовом файле на сервере», - уверен Лифшиц.

Также, по мнению экспертов, оптимальный срок жизни для пароля - от трех до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые вредоносные программы в мире. Так, наиболее популярным стал троянский вирус Agent Tesla, который позволяет красть пароли сетей Wi-Fi и взламывать почту Outlook.